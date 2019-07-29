السودان: فرض حظر التجول في ولاية شمال كردفان بعد مقتل طلاب خلال مظاهرات

القاهرة – مصراوي:

قرر المجلس العسكري السوداني، الإثنين، فرض حظر التجول بمدن ولاية شمال كردفان، وذلك بالتزامن مع مظاهرات معارضة أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.

ونشر المجلس العسكري الانتقالي بيانا جاء فيه أن حظر التجول يأتي لتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي والحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

ويبدأ حظر التجول بداية من اليوم الإثنين من الساعة التاسعة مساءًا وحتى السادسة صباحًا، ولم يحدد البيان موعد انتهاء الحالة المفروضة.

وكان تجمع المهنيين السودانيين المعارض اتهم قوات تابعة للجيش والدعم السريع بإطلاق النار على مظاهرات لتلاميذ المدارس الثانوية بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم 4 طلاب.

واعتبر التجمع في بيان أن الهجوم جاء "رداً على مظاهرات سلمية تطالب بأبسط بمقومات حياتهم اليومية التي تتعلق بحضورهم للمدارس من مواصلات و رغيف خبز".

وأكد البيان على مطالب قوى الحرية والتغيير وعلى رأسها حق التظاهر السلمي ونقل السلطة إلى المدنيين فورا وإنهاء المظاهر المسلحة من كل المدن والقرى السودانية.