قبرص: حبس بريطانية اتهمت 12 إسرائيليا باغتصابها.. والإفراج عن المتهمين

كتب- وكالات:

بعد يوم من القبض عليها، أجلت محكمة في قبرص جلسة استماع لامرأة بريطانية، يشتبه في أنها اتهمت زورا 12 مراهقا إسرائيليا باغتصابها، وذلك لعدم حضور محاميها للجلسة.

كانت السلطات القبرصية اعتقلت، أمس الأحد، البريطانية البالغة من العمر 19 عاما إثر الشك في أنها قدمت ادعاء كاذبا بشأن تعرضها لاغتصاب جماعي.

وأطلق سراح جميع المراهقين المعتقلين على ذمة القضية، وأعيدوا إلى بلدهم الأحد.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، إنها تقدم الدعم والمساعدة للمرأة وعائلتها بعد اعتقالها في قبرص.

وكانت المرأة اتصلت بالشرطة في ساعة مبكرة من صباح يوم 17 يوليو، وقالت إنها هوجمت في الفندق أثناء قضائها عطلة في المنتجع القبرصي. ونفى المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما مزاعم قيامهم باغتصاب المرأة، وقالوا إنهم مارسوا الجنس معها برضاها.

ونفى المتهم الرئيسي في البداية وجود أي علاقات بينه والسائحة، ثم أقر بأنهما مارسا الجنس مرتين قبل الحادث، ثم اعترف أنه وصديقه مارسا الجنس مع الضحية ليلة وقوع الحادث وذلك بحضور أصدقاء لهما في الغرفة، مدعيا أن هذا جرى بموافقة الفتاة.