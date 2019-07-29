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أسرة قس إيطالي مفقود في سوريا منذ 2013 تعتقد أنه مازال على قيد الحياة

04:21 م الإثنين 29 يوليه 2019
أسرة قس إيطالي مفقود في سوريا منذ 2013 تعتقد أنه مازال على قيد الحياة

الاب باولو دال اوجليو

روما - (د ب أ):

قالت أسرة قس إيطالي مفقود في سوريا منذ ستة أعوام اليوم الاثنين إنها تعتقد أنه مازال على قيد الحياة.

وكان الاب باولو دال اوجليو،وهو مبشر يسوعي كان يعد من أكثر الأصوات تأثيرا داخل الكنيسة الكاثوليكية في سوريا، قد اختفى في الرقة، التي كانت تعد معقلا لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في السابق في 29 يوليو 2013.

وقالت شقيقته فرانشيسكا في مؤتمر صحفي في روما في الذكرى السنوية لاختفاء شقيقها " لقد مرت ستة أعوام ولم نتمكن من معرفة ما حدث له".

وأضافت أن أسرتها لم تفقد الأمل، وأشارت إلى قصص أشخاص تم العثور عليهم أحياء بعد احتجازهم لأعوام في الشرق الأوسط.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد رصدت الأسبوع الماضية مكافأة قدرها 5 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات حول دال اوجليو وأربعة قساوسة آخرين اختفوا في سورية مطلع عام 2013.

الاب باولو دال اوجليو سوريا قيد الحياة تنظيم الدولة الإسلامية

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