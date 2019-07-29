ألمانيا: ليس هناك علاقة بين المشتبه به والضحية في جريمة الدفع بمحطة القطار

فرانكفورت - (د ب أ):

أعلنت الشرطة الألمانية أن التحقيقات الأولية في جريمة الدفع التي حدثت في محطة القطار الرئيسية بمدينة فرانكفورت أظهرت أنه ليست هناك علاقة تربط بين المشتبه به والضحية.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة اليوم الاثنين أن المشتبه به 40 عاما منحدر من إريتريا.

وذكرت الشرطة بناء على إفادات شهود عيان أن الرجل دفع الطفل ووالدته أمام قطار متحرك في محطة القطار الرئيسية بمدينة فرانكفورت صباح اليوم، ما أسفر عن وفاة الطفل متأثرا بجروحه البالغة، بينما تمكنت والدته من إنقاذ نفسها بالوقوف في منطقة خالية بين القضبان. وتم نقل الأم إلى المستشفى، وسيُجرى سؤالها قريبا عن الواقعة، بحسب بيانات الشرطة.

وأضافت الشرطة أن المشتبه به حاول الدفع بشخص ثالث إلى القضبان، إلا أن هذا الشخص تمكن من إنقاذ نفسه دون السقوط على القضبان.

وتجري الشرطة تحقيقاتها ضد الرجل بتهمة القتل والشروع في القتل. وتقوم حاليا بتقييم مقاطع الفيديو.

وفر المشتبه به عقب ارتكاب الجريمة مباشرة، إلا أن الشرطة تمكنت من القبض عليه خارج المحطة بمساعدة شهود عيان.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن قوات كبيرة من الشرطة وفدت إلى المحطة عقب وقوع الجريمة، كما هرعت قوات الدفاع المدني بعدد كبير من أفرادها إلى المحطة.

وأغلقت المحطة العديد من الأرصفة لعدة ساعات. وقالت متحدثة باسم شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" إن هذا تسبب في إلغاء رحلات وتأخيرات.

ولم يتضح بعد متى ستعود حركة القطارات إلى طبيعتها في المحطة، وهي من أكبر محطات القطارات في ألمانيا، ويتردد عليها يوميا نحو نصف مليون شخص.

وأعرب رئيس حكومة ولاية هيسن، فولكر بوفير، عن صدمته إزاء الجريمة، وقال: "إنه مذهول من دفع أم وطفلها أمام قطار متحرك. الكشف عن ملابسات هذه الجريمة البشعة في يد السلطات المختصة حاليا".

وأعادت الجريمة إلى الأذهان جريمة أخرى راحت ضحيتها امرأة 34 عاما، حيث لقت حتفها أسفل عجلات قطار متحرك بعدما دفعها رجل إلى القضبان خلال توقفها في محطة القطار بمدينة فورده بولاية شمال الراين-ويستفاليا في 20 يوليو الماضي.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به 28 عاما، وهو يقبع في السجن الاحتياطي حاليا.

وذكر شهود عيان للشرطة أن الرجل اقترب من المرأة من الخلف دون أن يتحدث إليها ودفعها إلى القضبان.

وبحسب تحقيقات الشرطة، ليست هناك صلة بين المشتبه به والضحية. وتشتبه الشرطة في أن الرجل قتل المرأة غدرا بدافع الرغبة في القتل.

ولم يدل المشتبه به حتى الآن بأي إفادات بشأن الاتهامات الموجهة إليه.