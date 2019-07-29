وزير خارجية عمان: نتعاون مع طهران لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز

القاهرة - مصراوي:

قال وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، والذي يزور إيران، إن بلاده تتعاون مع طهران لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز.

ونفى وزير خارجية سلطنة عمان، خلال حديثه مع مسؤولين رفيعي المستوى في إيران، قيامه بأي جهود للوساطة بين طهران والولايات المتحدة أو المملكة المتحدة بشأن التوترات الأخيرة، وأضاف بن علوي في تصريحات نقلها التليفزيون الرسمي العماني، ووكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا، "لكننا في هذه الحالة معنيون أكثر من غيرنا بضمان استقرار الملاحة في مضيق هرمز، ولذلك نجري اتصالات مع جميع الأطراف، والكل عبّر عن رغبته في تجاوز هذه الأزمة والحفاظ على الاستقرار".

وتابع: "نحن نتعاون مع أطراف دولية أخرى تشاركنا نفس الاهتمامات حتى نوفر قدرا كافيا من الحفاظ على الاستقرار"، معتبرًا أن "أي خطأ أو أي تصرف غير محسوب يعيق الملاحة في الممرات المائية الدولية يعود بالضرر على العالم أجمع".

وكان وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، زار طهران، السبت، واجتمع مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، وبحثا المستجدات، في ظل توتر بالخليج بين إيران من جهة، وبين أميركا وأوروبا ودول الخليج من جهة أخرى.