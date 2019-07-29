القوات الخاصة الافغانية تقتل أعضاء رئيسيين في تنظيم داعش

كابول - (د ب أ):

قتلت القوات الخاصة الافغانية ثلاثة من الأعضاء الرئيسيين في تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)، خلال عملية جرت في إقليم نانجارهار شرقي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس"، اليوم الاثنين، عن مكتب حاكم الاقليم قوله في بيان له، إن القوات الخاصة التابعة لمديرية الامن الوطني (الاستخبارات الافغانية)، نفذت عملية مداهمة في منطقة موماندارا مساء السبت.

وأضاف البيان أن القوات الخاصة قتلت 3 من الأعضاء الرئيسيين في التنظيم الإرهابي خلال المداهمة.

وقال مكتب حاكم نانجارهار إن القتلى الثلاثة كانوا من باكستان، وكانوا خبراء في تصنيع العبوات الناسفة وشاركوا أيضا في عمليات خطف.

وفي الوقت نفسه، قال مكتب الحاكم إن القوات الخاصة ألقت القبض أيضا على مسلح مشتبه به أثناء العملية نفسها.