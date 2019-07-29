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    بكين تصف مظاهرات هونج كونج بأنها هدامة

    11:27 ص الإثنين 29 يوليو 2019
    بكين تصف مظاهرات هونج كونج بأنها هدامة

    جانب من المظاهرات في هونج كونج

    بكين - (د ب أ):

    أدانت الصين حركة المظاهرات المناهضة للحكومة في هونج كونج، ووصفتها بأنها هدامة وذلك في مؤتمر صحفي نادر للتعليق على الوضع في المدينة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.

    وقال متحدث باسم مكتب شؤون هونج كونج وماكاو في بكين، الذي يعد أعلى سلطة صينية في المستعمرة البريطانية السابقة" هذه الأحداث النروعة أضرت بصورة شديدة بحكم القانون والنظام العام والاقتصاد وحياة مواطني هونج كونج".

    وطالب " المواطنين من جميع أطياف المجتمع في هونج كونج الوقوف بوضوح ضد العنف ومواجهته" مضيفا أن " عددا ضئيلا من الأشخاص يلحقون الضرر بقيم المنطقة.

    مظاهرات هونج كونج بكين الصين المستعمرة البريطانية السابقة

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