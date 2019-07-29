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تقرير: "دانة غاز" تدرس بيع أصولها في مصر لتركيز نشاطها على كردستان

10:31 ص الإثنين 29 يوليه 2019
تقرير: "دانة غاز" تدرس بيع أصولها في مصر لتركيز نشاطها على كردستان

دانة غاز

الشارقة - (د ب أ):

أكد محمد المبيضين، رئيس علاقات المستثمرين في "دانة غاز" الإماراتية أن الشركة تدرس بيع أصولها في مصر بهدف تركيز أنشطتها في كردستان العراق.

ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية اليوم الاثنين عنه القول إن الشركة ترى حاليا فرصة استثمارية لزيادة حجم أعمالها في كردستان في ظل خطة توسعية تستهدف زيادة الإنتاج من 400 مليون إلى 900 مليون قدم يومياً، والمكثفات من 15 ألفاً إلى 35 ألف برميل يومياً بحلول 2023، ما سيضيف ما بين 350 مليون دولار إلى 400 مليون دولار للإيرادات السنوية.

وأضاف أن الخطة تتزامن مع تجاوز احتياطات الشركة المؤكدة والمحتملة في كردستان إلى مليار برميل نفط مكافئ، فيما تصل إلى 89 مليون برميل في مصر، لافتاً إلى أن بيع الأصول في مصر مرهون بالوصول إلى سعر مناسب.

وأكد أن عمليات الشركة في مصر تسير على النحو المعتاد للحفاظ على معدلات الإنتاج، حيث تخطط الشركة لحفر بئر في منطقة امتياز المطرية البري في منطقة دلتا النيل وتغطي مساحة 960 كيلومتراً مربعاً، بالقرب من منطقتي امتياز غرب المنزلة وغرب القنطرة التابعتين لـ"دانة غاز"، ومنطقة امتياز حقل شمال الصالحية.

دانة غاز كردستان محمد المبيضين المستثمرين كردستان العراق

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