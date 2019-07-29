"هجوم دموي".. 3 قتلى جراء إطلاق نار في معرض غذائي بكاليفورنيا

القاهرة- (مصراوي):

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة عاجلة لمواطنيه في خضم هجوم دموي شهدته مقاطعة جيلوري في شمال ولاية كاليفورنيا، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، وفق مصادر رسمية، وبحسب ما قالت "سكاي نيوز".

وهرعت الشرطة والإسعاف إلى موقع إطلاق نار في معرض للمواد الغذائية في كاليفورنيا، أمس الأحد، فور الهجوم، فيما أظهر شريط مصور بُث على وسائل التواصل الاجتماعي أفرادًا يجرون للنجاة بأنفسهم في الوقت الذي دوى فيه صوت إطلاق النار.

وقال ديو براكو عضو مجلس المدينة لصحيفة "نيويورك تايمز" إن 3 قتلوا وأصيب 12 في إطلاق النار في آخر أيام مهرجان "جيلروي" جارليك السنوي جنوبي سان هوزيه.

وقالت الصحيفة إنه لا يعرف ما إذا كان القتلى من بين الجرحى الـ12، وأضاف براكو إن السلطات احتجزت مشتبهًا به.

وأردف قائلًا للصحيفة: "لا يعرفون ما إذا كان هناك المزيد ولذلك، يتوجب عليهم التعامل مع الموقف كوضع مازال متطورا".

وذكرت محطة "إن.بي.سي باي إيريا" أنه تم إبلاغ أطقم الإسعاف إن 11 شخصًا "سقطوا" بعد إطلاق النار.

ولم يرد مسؤولو المستشفيات بالمنطقة على طلبات للتعليق. وأظهرت لقطات مصورة من الجو أرض المعرض وقد خلت من الناس، ولكن مع انتشار كثير لمركبات الطوارئ والشرطة في الشوارع المحيطة، وأفراد من الشرطة في سترات واقية من الرصاص.

وعرضت مقاطع مصورة بُثت على وسائل التواصل الاجتماعي رواد المهرجان يجرون بشكل مرتبك في شتى الاتجاهات في الوقت الذي كان يمكن فيه سماع إطلاق نار في الخلفية، وسمع صوت امرأة في المقطع وهي تقول "ماذا يحدث"؟، "من الذي يطلق النار في مهرجان غارليك"؟

وقال حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، إن مكتبه يتابع الموقف عن كثب.