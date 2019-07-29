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الجيش الليبي: قطعنا طريق الإمداد الرئيسي بين طرابلس ومصراتة

04:58 ص الإثنين 29 يوليه 2019
الجيش الليبي: قطعنا طريق الإمداد الرئيسي بين طرابلس ومصراتة

اللواء المسماري

(أ ش أ):

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، قطع قوات الجيش طريق الإمداد الرئيسي بين مدينتي طرابلس ومصراتة.

وأضاف المسماري في تصريحات خاصة لقناة "العربية" الإخبارية، أنه تم سحب بعض وحدات الجيش من محاور في طرابلس حفاظًا على سلامة المدنيين.

وأوضح المسماري أن خطة الجيش لدخول العاصمة طرابلس تجري كما هو مخطط لها.

هذا المحتوى من

Asha
ليبيا خليفة حفتر المسماري مصراتة طرابلس

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