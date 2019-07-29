أبرز التصريحات في 24 ساعة: أردوغان يتحمل مسؤولية تهجير السوريين

القاهرة – مصراوي:

حمّل عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، باريش ياركاداش، الرئيس رجب طيب أردوغان مسؤولية تهجير السوريين من بلدهم بسبب سياساته الداعمة للتنظيمات الإرهابية في سوريا.