مقتل 65 شخصًا في هجوم إرهابي أثناء تشييع جنازة بشمال شرق نيجيريا

لاجوس - (د ب أ):

قتل ما لا يقل عن 65 شخصا إثر هجوم شنه أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى جماعة بوكو حرام الإرهابية في جنازة بشمال شرق نيجيريا، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي اليوم الأحد.

وفي البداية، قُتل 21 شخصًا أثناء الدفن في قرية بادو في ولاية بورنو أمس السبت، وفق ما صرح به المسؤول الحكومي المحلي محمد بولاما لهيئة التلفزيون النيجيرية.

وعندما هرع آخرون إلى موقع الحادث في محاولة لإنقاذ من يتعرضون للهجوم، لقي 44 شخصًا آخر حتفهم، وفقًا لما ذكره بولاما.

وأضاف المسؤول أن عشرة مسلحين قتلوا أثناء القتال.

وتمثل بوكو حرام تهديدًا مستمرا للمجتمعات في شمال شرق نيجيريا وشنت هجمات أيضًا في تشاد والنيجر والكاميرون المجاورة.

ومنذ عام 2009، لقي عشرات الآلاف من الأشخاص حتفهم على أيدي الجماعة المتطرفة في المنطقة وفر ما يقدر بنحو 5ر2 مليون شخص من ديارهم.

وتختطف جماعة بوكو حرام أيضًا النساء والأطفال بانتظام لتجنيدهم جبريا ضمن صفوفها أو استغلال النساء "كزوجات" لمقاتليها.

وتهدف الجماعة إلى تطبيق تفسير متشدد للشريعة الإسلامية.