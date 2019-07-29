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حول العالم في 24 ساعة: إيران تعلن مواصلة خفض التزاماتها بالاتفاق النووي

01:00 ص الإثنين 29 يوليه 2019
حول العالم في 24 ساعة: إيران تعلن مواصلة خفض التزاماتها بالاتفاق النووي

إيران

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها، إعلان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية سيد عباس عراقجي، الذي ترأس الوفد الإيراني إلى الاجتماع الطارئ للجنة الاتفاق النووي المشتركة في فيينا أن إيران ستواصل عملیة خفض تعهداتها في إطار الاتفاق النووي لغاية بلوغ مطالبها.

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