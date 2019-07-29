حول العالم في 24 ساعة: إيران تعلن مواصلة خفض التزاماتها بالاتفاق النووي
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها، إعلان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية سيد عباس عراقجي، الذي ترأس الوفد الإيراني إلى الاجتماع الطارئ للجنة الاتفاق النووي المشتركة في فيينا أن إيران ستواصل عملیة خفض تعهداتها في إطار الاتفاق النووي لغاية بلوغ مطالبها.
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