لمدة 17 سنة.. تأييد حبس كويتي ضرب وافدًا مصريًا

الكويت - (أ ش أ):

أيدت محكمة الجنايات الكويتية مساء اليوم الأحد، حكمها بحبس مواطن كويتي لمدة 17 عاما مع الشغل والنفاذ، في قضية الاعتداء على المواطن المصري وحيد رفاعي في منطقة الشويخ الصناعية في ديسمبر 2017.

وكانت محكمة كويتية قد حكمت في سبتمبر من العام الماضي بحبس مواطن كويتي 17 عامًا مع الشغل والنفاذ في قضية الاعتداء بالضرب على وافد مصري في منطقة الشويخ الصناعية.

يذكر أن بداية واقعة الاعتداء على الوافد المصري وحيد الرفاعي تعود إلى ديسمبر 2017؛ حيث إذ دخل المواطن الكويتي على الوافد المصري في مقر عمله وطلب منه إصلاح دراجته النارية، لكن العامل أبلغه أنه في وقت راحة، ولا يوجد أحد من العاملين ، فقام المواطن الكويتي الذي لم يتفهم نظام عمل الشركة، بالاعتداء بالضرب المبرح على الوافد المصري حتى سقط مغشيا عليه، وأحدث به عدة إصابات بالرأس.

وأثار الحادث غضبًا واسعًا في الكويت، إذ عبّر مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لمثل هذه التصرفات، مطالبين بمعاقبة مرتكبيها ، ومؤكدين أن الحادث فردي ولا يمثل قيم وعادات المجتمع الكويتي.