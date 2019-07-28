أكثر الكلمات إنتشاراً

القمة 118 تنقلات الداخلية فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

ترامب: مدير الاستخبارات دان كوتس سيترك منصبه في 15 أغسطس

11:30 م الأحد 28 يوليه 2019
ترامب: مدير الاستخبارات دان كوتس سيترك منصبه في 15 أغسطس

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الأحد أن مدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس سيترك منصبه في 15 أغسطس المقبل.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ترامب عبر حسابه على تويتر.

وقال الرئيس الأمريكي إن عضو الكونجرس جون راتكليف، وهو جمهوري من تكساس، سيحل محل كوتس.

كانت وكالة أنباء بلومبرج قد نقلت في وقت سابق اليوم الأحد عن مصدرين مطلعين (لم تكشف النقاب عن هويتهما) قولهما إن كوتس سيستقيل بسبب اختلافه مع بعض رؤى الرئيس ترامب فيما يتعلق بالأمن القومي.

ترامب دان كوتس الاستخبارات الامريكية جون راتكليف

الخبر التالى:

لمدة 17 سنة.. تأييد حبس كويتي ضرب وافدًا مصريًا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان