ترامب: مدير الاستخبارات دان كوتس سيترك منصبه في 15 أغسطس

واشنطن - (د ب أ):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الأحد أن مدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس سيترك منصبه في 15 أغسطس المقبل.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ترامب عبر حسابه على تويتر.

وقال الرئيس الأمريكي إن عضو الكونجرس جون راتكليف، وهو جمهوري من تكساس، سيحل محل كوتس.

كانت وكالة أنباء بلومبرج قد نقلت في وقت سابق اليوم الأحد عن مصدرين مطلعين (لم تكشف النقاب عن هويتهما) قولهما إن كوتس سيستقيل بسبب اختلافه مع بعض رؤى الرئيس ترامب فيما يتعلق بالأمن القومي.