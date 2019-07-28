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    ريابكوف: فرص اجتماع لافروف وبومبيو على هامش منتدى الآسيان ضئيلة

    09:43 م الأحد 28 يوليو 2019
    ريابكوف: فرص اجتماع لافروف وبومبيو على هامش منتدى الآسيان ضئيلة

    نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف

    فيينا - (أ ش أ):

    قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الأحد، إنه من غير المحتمل أن يجتمع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو على هامش اجتماع وزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" في بانكوك.

    وأوضح ريابكوف -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن فرص اجتماع لافروف وبومبيو ضئيلة لأن جدول الوزيرين غير منسقين ولضيق الوقت قبل الاجتماع الوزاري.

    ومن المتوقع أن يجري لافروف خلال زيارته إلى بانكوك -يومي 30 و31 يوليو الجاري- محادثات مع وزير الخارجية التايلاندي دون برامودويناي وغيره من كبار الدبلوماسيين من دول الآسيان.

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    سيرجي ريابكوف منتدى الآسيان مايك بومبيو بانكوك

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