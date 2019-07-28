البابا فرانسيس يناشد المجتمع الدولي العمل لضمان سلامة المهاجرين

الفاتيكان - (أ ش أ):

ناشد بابا الفاتيكان فرانسيس المجتمع الدولي بالعمل على وجه السرعة لضمان السلامة والكرامة لجميع المهاجرين.

وأعرب فرانسيس - خلال خطابه اليوم الأحد، لآلاف الأشخاص المجتمعين بميدان "القديس بطرس" في الفاتيكان - عن حزنه من أجل عشرات المهاجرين الذين لقوا مصرعهم خلال محاولتهم الوصول للقارة الأوروبية.

وقال البابا فرانسيس "لقد علمت مع الألم الأنباء بشأن حادث غرق السفينة المأسوي الذي وقع خلال الأيام الأخيرة بمياه البحر المتوسط، حيث فقد عشرات المهاجرين، من بينهم نساء وأطفال، أرواحهم".

ونقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية عن عامل في مجال تقديم المعونة قوله إنه تم انتشال 55 جثة حتى الآن من مياه البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية، بعد انقلاب قارب خشبي كان على متنه مئات المهاجرين أول أمس الخميس.

فيما نوهت الشبكة إلى أنه من غير الواضح عدد الذين كانوا على متن السفينة وعدد الذين لا يزالوا مدرجين على قائمة المفقودين ومن يُخشى أن يكونوا غرقوا.

وكانت البحرية الليبية - من جهتها - قد قدرت عدد المهاجرين ممن كانوا على متن السفينة لنحو 250 شخصًا، كما صرحت المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة بأنه يُخشى أن ما يصل إلى 150 شخصًا قد لقوا مصرعهم غرقًا.