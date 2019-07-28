وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز الأخ الأكبر للعاهل السعودي

الرياض - (د ب أ):

توفي اليوم الأحد، الأمير بندر بن عبد العزيز، الأخ الأكبر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ووالد الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض.

وأصدر الديوان الملكي السعودي بيانًا حول وفاة الأمير بندر، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، وجاء فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الأحد الموافق 25 / 11 / 1440هـ صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة العشاء ليوم غدٍ الاثنين الموافق 26 / 11 / 1440هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة".

والأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود، 96 عاما، هو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور، وترتيبه بين اخوته بعد الملك فهد مباشره ووالدته هي الأميرة بزة الثني.

ولم يتقلد الأمير الراحل أي منصب رسمي في الدولة منذ تأسيسها، ويمثله ابنه الأمير فيصل في هيئة البيعة.