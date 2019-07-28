  • عاجل:مباشر القمة.. الأهلي 0 - 0 الزمالك.. ختام الدوري

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    القمة 118 تنقلات الداخلية فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    مهاجمة قس وتقييده في مبنى كنسي غربي ألمانيا

    07:35 م الأحد 28 يوليه 2019
    مهاجمة قس وتقييده في مبنى كنسي غربي ألمانيا

    شرطة ألمانيا

    بوخوم - (د ب أ):

    تعرض قس لهجوم وحشي أسفر عن إصابته بإصابات خطيرة داخل مبنى كنسي بمدينة بوخوم غربي ألمانيا.

    وأوضحت الشرطة أن مجهولا قام ليلة السبت، بالدخول عنوة إلى المبنى التابع للكنيسة، وبمجرد أن دخل القس، 66 عاما، إلى المبنى في وقت لاحق هاجمه اللص وأصابه وقيده.

    وسمع أحد المارة صوت استغاثة القس وأبلغ الشرطة التي اكتشفت أن اللص لاذ بالفرار ولم توضح الشرطة بعد المحتويات التي سرقها.

    وجرى نقل القس إلى المستشفى حيث يعاني من إصابات خطيرة.

    شرطة ألمانيا ألمانيا مدينة بوخوم اعتداء

    الخبر التالى:

    مقتل أربعة عناصر من "داعش" في قصف جوي استهدف نفقا غربي الانبار
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان