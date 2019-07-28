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    عمان: أي تصرف غير محسوب بهرمز يعيق الملاحة في هرمز سيضر الجميع

    05:59 م الأحد 28 يوليو 2019
    عمان: أي تصرف غير محسوب بهرمز يعيق الملاحة في هرمز سيضر الجميع

    وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان، يوسف بن علوي

    القاهرة – مصراوي:

    قال يوسف بن علوي، وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان، إن بلاده لا تقوم بأي دور وساطة مع إيران، لكنها تريد ضمان استقرار الملاحة في مضيق هرمز.

    وأضاف بن علوي، في تصريحات صحفية، عقب لقائه بالرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد، ونقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن أي تصرف غير محسوب يعيق الملاحة الدولية سيعود بالضرر على الجميع في العالم.

    واستقبل الرئيس الإيراني الأحد وزير الشؤون الخارجية العماني الذي بدأ زيارة لطهران أمس.

    وشدد روحاني خلال اللقاء على أن "وجود قوات أجنبية لا يدعم أمن المنطقة، بل يعد السبب الأساسي للتوتر فيها".

    يأتي هذا تعليقا على تصريحات صدرت عن دول أوروبية بشأن اهتمامها بخطة تقترحها بريطانيا لتشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان أمن الملاحة في الخليج.

    يوسف بن علوي إيران مضيق هرمز حسن روحاني أزمة مضيق هرمز

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