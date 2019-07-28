الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة شمالي الضالع

عدن - أ ش أ

حررت قوات الجيش اليمني مواقع جديدة من قبضة مليشيا الحوثي في محافظة الضالع جنوبي البلاد.وأوضح موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية اليوم الأحد، أن قوات الجيش تمكنت من تحرير منطقتي بيت وليد الهادي والقهرة شمالي منطقة مريس بمديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع، وأسفرت المواجهات عن مصرع وإصابة عدد من عناصر مليشيا الحوثي، بالإضافة إلى مصادرة أسلحة وذخائر.

وكانت القوات المشتركة من الجيش والمقاومة قد أحرزت تقدمًا أمس /السبت/ في محور مريس شمالي الضالع، واستعادت السيطرة على مرتفعات حصن شداد والردمان والقهرة، ووصلت إلى مشارف منطقة يعيس جنوبي دمت.