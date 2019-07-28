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    العراق يعتقل امرأة تستقطب الشباب للانضمام إلى تنظيم داعش

    02:53 م الأحد 28 يوليه 2019
    العراق يعتقل امرأة تستقطب الشباب للانضمام إلى تنظيم داعش

    تنظيم داعش

    القاهرة – (مصراوي):

    اعتقلت الأجهزة العراقية، اليوم الأحد، امرأة وعنصرين من تنظيم "داعش"، يحاولون استقطاب الشباب للعمل مع العصابات الإرهابية، في شرق العراق، بمحاذاة إيران.

    وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان، اليوم، أن قوة من وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، تمكنت من القبض على ثلاثة متهمين بينهم امرأة ينتمون لـ"داعش" الإرهابي، في محافظة ديالى، شرقي البلاد، بحسب "سبوتنيك".

    وأوضحت الخلية، أن المرأة والعنصرين الآخرين، كانوا يحاولون كسب الشباب، وخداعهم للعمل مع العصابات الإرهابية، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والترويج للأفكار والأعمال الإجرامية.

    ونوهت خلية الإعلام الأمنية، إلى أنه تم التوصل إلى الإرهابيين بينهم المرأة، وفقًا لمعلومات دقيقة من خلال المتابعة، والتحري لمديرية استخبارات ديالى، حيث اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم.

    وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

    أعلن العراق في ديسمبر 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

    تنظيم داعش العراق العصابات الإرهابية إيران

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