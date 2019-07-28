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    مقتل وإصابة العشرات من الميليشيا الحوثية في صعدة باليمن

    02:34 م الأحد 28 يوليه 2019
    مقتل وإصابة العشرات من الميليشيا الحوثية في صعدة باليمن

    الجيش اليمني - أرشيفية

    عدن- أ ش أ:

    تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، من إحباط عملية تسلل قامت بها عناصر من الميليشيا الحوثية شرق مديرية باقم بمحافظة صعدة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا.

    وأكد مدير المركز الإعلامي بمحور آزال بجبهة باقم في صعدة المقدم فائز الصعدي- في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- أن قوات الجيش بمحور آزال أحبطت عملية تسلل قامت بها عناصر من ميليشيا الحوثي شرق باقم، ما أدى إلى تكبدهم خسائر كبيرة في العدة والعتاد.

    هذا المحتوى من

    Asha
    الجيش اليمني اليمن المليشيا الحوثية محافظة صعدة

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