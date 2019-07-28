روحاني: وجود قوات أجنبية في المنطقة هو سبب التوتر

طهران - (د ب أ):

استقبل الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي الذي بدأ زيارة لطهران أمس.

وشدد روحاني خلال اللقاء على أن "وجود قوات أجنبية لا يدعم أمن المنطقة، بل يعد السبب الأساسي للتوتر فيها".

يأتي هذا تعليقا على تصريحات صدرت عن دول أوروبية بشأن اهتمامها بخطة تقترحها بريطانيا لتشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان أمن الملاحة في الخليج.

وقال روحاني :"الجمهورية الإسلامية تحاول دائما جعل بحر عمان والخليج العربي ومضيق هرمز طريقا آمنا للملاحة الدولية الحرة ... ووجود قوات أجنبية لا يسهم في أمن المنطقة، وإنما سيكون السبب الرئيسي وراء التوتر فيها".

وأشار إلى أن إيران لم تكن البادئة بإثارة التوتر مع الآخرين في أي وقت، وأن "التوترات في المنطقة اليوم تعود إلى انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي والتصورات الواهمة لحكومة هذا البلد".

وقال الوزير العماني: "المنطقة تمر اليوم بأزمات مصطنعة، ومن المؤكد أنه من غير الممكن خلق أمن مستقر في المنطقة دون وجود إيران".

وكان بن علوي التقى أمس في طهران وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.

وتشير تقارير إلى أن سلطنة عمان تقوم بجهود وساطة لتخفيف التوترات التي تصاعدت بعد احتجاز إيران مؤخرا ناقلة ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز ردا على احتجاز ناقلة نفط إيرانية قرابة سواحل منطقة جبل طارق التابعة للتاج البريطاني.