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    مقتل وإصابة 18 مسلحا من طالبان في أفغانستان بعد اشتباك مع سكان "خوست"

    01:28 م الأحد 28 يوليو 2019
    مقتل وإصابة 18 مسلحا من طالبان في أفغانستان بعد اشتباك مع سكان "خوست"

    جماعة طالبان

    كابول - (د ب أ):

    اشتبك سكان مدينة خوست الافغانية مع عناصر من جماعة طالبان، مما أسفر عن مقتل وإصابة 18 مسلحا.

    ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الافغانية اليوم عن مديرية الامن الوطني (الاستخبارات الأفغانية)، قولها في بيان لها إن سكان منطقة "إسماعيل خيل" في ماندوزاي، اشتبكوا مع المسلحين.

    وأضاف البيان أن السكان قاوموا مسلحي طالبان الذين كانوا يهدفون إلى إحداث خسائر بينهم.

    وأضاف البيان أن القوات الخاصة التابعة لها ساعدت السكان المحليين أيضا أثناء الاشتباكات.

    وذكرت الاستخبارات الافغانية أن سكان "إسماعيل خيل" والقوات الخاصة تمكنوا من قتل 6 من أفراد طالبان وإصابة 12 آخرين.

    جماعة طالبان أفغانستان منطقة إسماعيل خيل

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