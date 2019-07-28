وزير بريطاني: لندن "تتصرف على افتراض" خروج دون اتفاق

لندن - (د ب أ):

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف اليوم الأحد إن الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون "تتصرف بناء على افتراض" خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون اتفاق.

وأكد جوف، الذي كلفه جونسون بالإعداد لخروج دون اتفاق من التكتل، أن "الحكومة بأكملها ستعمل بشكل سريع" للتحضير لعدم وجود اتفاق.

وكتب جوف في صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية: "قال قادة الاتحاد الأوروبي حتى الآن إنهم لن يغيروا نهجهم - إنه اتفاق انسحاب غير معدل، عليكم قبوله أو رفضه".

وقال جوف: "لا يزال هناك أمل في أن يغيروا رأيهم، ولكن علينا التصرف على أساس افتراض أنهم لن يغيروه ... الخروج بدون اتفاق هو الآن احتمال واقعي للغاية، وينبغي علينا التأكد من أننا مستعدون له".

كما كتب وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد في صحيفة "صنداي تلجراف" إن الحكومة ستمول واحدة من "أكبر الحملات الإعلامية العامة" على الإطلاق في البلاد لإعداد الأفراد والشركات لخروج دون اتفاق.

وتعهد جونسون بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول الموعد المحدد، في 31 أكتوبر، سواء باتفاق أو بدون اتفاق.

وفي أول خطاب له كرئيس للوزراء يوم الخميس الماضي، أنذر جونسون قادة الاتحاد الأوروبي "بإعادة التفكير في رفضهم الحالي" لإعادة التفاوض على اتفاق خروج بريطانيا من التكتل.

ويرفض زعماء أوروبا إعادة فتح باب المفاوضات.