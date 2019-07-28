الإندبندنت: وزير الخزانة البريطاني يكثف الاستعدادات لبريكست دون اتفاق

لندن - أ ش أ

ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد يبذل قصارى جهده ويكثف الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون اتفاق بحزمة إنفاق بقيمة مليار جنيه استرليني، لكي يتم استخدامها في الحملات الإعلامية العامة وتعيين ضباط إضافيين من ضباط قوة الحدود.وذكرت الصحيفة -على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد- أنه في أول بيان مهم يُدلي به منذ توليه مهام منصبه، قال جاويد إنه: "سوف يكون هناك تمويل إضافي كبير لجعل بلاده على أهبة الاستعداد لمغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر القادم، سواء باتفاق أو بدون".

وكتب وزير الخزانة البريطاني في صحيفة (صن داي تلجراف) أن حزمة الإنفاقات الإضافية سوف تشمل تمويل واحدة من أكبر "الحملات الإعلامية العامة على الإطلاق" من أجل ضمان استعداد الأفراد ورجال الأعمال لإتمام سيناريو (بريكست) دون اتفاق.

وكتب موضحا: "نعم، نحن نريد المغادرة باتفاق جيد- اتفاق من شأنه إلغاء خطة (باك ستوب) غير الديمقراطية".

وأضاف: "سيكون هذا أفضل لبريطانيا، وأفضل للاتحاد الأوروبي، يُجرى العمل بالفعل لتحقيق هذا الأمر. غير أنه يجب ألا نخجل من حقيقة أن الاتحاد الأوروبي يرفض في الوقت الحالي إدخال أية تغييرات بشأن اتفاق الانسحاب. فإذا لم يدخلوا تغييرات، سوف نضطر للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق".

وتابع: "إذا لم يمكن تحقيق اتفاق أفضل يقبله برلماننا، لأي سبب كان، سوف نضطر للمغادرة بشروطنا ونحن مستعدون لذلك" وأوضح: "التأكد من استعداد بريطانيا (للخروج) بدون اتفاق يعد أفضل طريقة للحصول على صفقة جديدة رائعة".

وتجدر الإشارة إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي قد توصلت إلى خطة تُدعى (باك ستوب)، بموجبها تبقى إيرلندا الشمالية فعليا في السوق الأوروبية الموحدة لتجنب فرض حدود إيرلندية صارمة.