مقتل 23 شخصا في هجوم مسلح لجماعة "بوكو حرام" شمال شرق نيجيريا

أبوجا - أ ش أ

قتل 23 شخصا في هجوم مسلح لجماعة "بوكو حرام" المتطرفة شمال شرق نيجيريا.وذكر راديو (مونت كارلو) اليوم /الأحد/ - أن عناصر من جماعة "بوكو حرام" شنت هجوما مسلحا على مجموعة من الأشخاص عقب مشاركتهم في مراسم تشييع جنازة في أحد القرى بشمال شرق نيجيريا، مما أسفر عن مقتل 23 شخصا.

جدير بالذكر أن تمرد جماعة "بوكو حرام"، الذي بدأ في عام 2009 شمال شرقي نيجيريا، تسبب حتى الآن في مقتل أكثر من 27 ألف شخص، ونزوح أكثر من 8ر1 مليون في هذا البلد، وامتد تمرد الجماعة المتطرفة، التي أعلنت في شهر مارس 2015 ارتباطها بتنظيم "داعش" الإرهابي، إلى النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة.