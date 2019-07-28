  • عاجل:الآن.. احصل على نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (عبر الرابط)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    القمة 118 تنقلات الداخلية فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    وصول مدمرة بريطانية إلى الخليج لتعزيز حماية ناقلات النفط والسفن

    01:12 م الأحد 28 يوليه 2019
    وصول مدمرة بريطانية إلى الخليج لتعزيز حماية ناقلات النفط والسفن

    مدمرة بريطانية

    لندن - (د ب أ):

    أعلنت وزارة الدفاع البريطانية وصول سفينة حربية بريطانية ثانية إلى الخليج، لتعزيز عمليات حماية ناقلات النفط والسفن الأخرى، في ظل وجود تهديدات من جانب إيران.

    وذكرت الوزارة أن المدمرة "إتش إم إس دنكن"، ستنضم إلى الفرقاطة "إتش إم إس مونتروز"، "لدعم المرور الآمن للسفن التي ترفع علم بريطانيا" عبر مضيق هرمز.

    ويقول وزير الدفاع بن والاس: "حرية الملاحة في مضيق هرمز ليست حيوية بالنسبة للمملكة المتحدة فحسب، ولكن لشركائنا وحلفائنا الدوليين أيضا".

    وأضاف: "ستواصل البحرية الملكية توفير ضمانات للسفن البريطانية حتى يصبح ذلك حقيقة، بينما نواصل الضغط من أجل التوصل إلى قرار دبلوماسي يجعل ذلك ممكنا مرة أخرى دون مرافقة عسكرية".

    مدمرة بريطانية ناقلات النفط وزارة الدفاع البريطانية إيران

    الخبر التالى:

    مقتل 23 شخصا في هجوم مسلح لجماعة "بوكو حرام" شمال شرق نيجيريا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان