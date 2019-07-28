دبلوماسي إيراني: احتجاز ناقلة النفط الإيرانية انتهاك للاتفاق النووي

طهران - (د ب أ):

صرح نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في مضيق جبل طارق يعد "انتهاكا للاتفاق النووي".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن عراقجي القول: "احتجاز ناقلة النفط يمثل برأينا انتهاكا للاتفاق النووي، لأن البلدان الأعضاء في الاتفاق لا ينبغي أن تضع أي عقبات أمام صادرات النفط الإيرانية".

وأضاف عراقجي، الذي يزور العاصمة النمساوية فيينا لحضور الاجتماع الاستثنائي للجنة المشتركة للاتفاق النووي: "على مدى الشهر الماضي، حدثت الكثير من التطورات على صعيد الاتفاق النووي، مما تطلب عقد اجتماع استثنائي للجنة المشتركة" للدول المتبقية في الاتفاق على مستوى كبار المسؤولين.

وقال أيضا:"نعتقد أن بعض التطورات تشكل انتهاكا لالتزامات الدول المتبقية في الاتفاق النووي وفشلها، أو عدم وفائها بالتزاماتها".

وعن موعد عقد الاجتماع الوزاري للجنة، قال المسؤول الإيراني:"نأمل أن نتمكن من إعداد جدول أعمال ملموس وحاسم بنتائج واضحة لعقد الاجتماع الوزاري".

وتابع:"لا نريد أن نعقد اجتماعا لمجرد الاستعراض والتقاط الصور، نريد أن يخرج الاجتماع بنتائج واضحة".

وكانت الولايات المتحدة انسحبت العام الماضي من الاتفاق الذي كان تم التوصل إليه بين إيران والقوى العالمية في عام 2015 ثم أعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.

وردا على هذا، رفعت إيران مؤخرا مستوى تخصيب اليورانيوم فوق نسبة الـ67ر3% المنصوص عليها في الاتفاق، كما زادت مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب فوق مستوى الـ300 كيلوجرام المتفق عليها.

وزادت حدة التوترات المرتبطة بإيران في ظل تصاعد التوترات البحرية بين لندن وطهران، والتي أشعلها احتجاز ناقلة نفط إيرانية قرابة سواحل إقليم جبل طارق التابع للتاج البريطاني ورد الجمهورية الإسلامية على ذلك باحتجاز سفينة تحمل علم بريطانيا في مضيق هرمز.