موسكو تعلن موعد بدء المرحلة الثانية من تسليم نظام "إس-400" الدفاعي لتركيا
موسكو - (د ب أ):
صرح رئيس الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري والفني في روسيا، دميتري شوجاييف، بأن المرحلة الثانية من توريد "إس-400" ستتم خلال الأشهر القادمة.
ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن شوجاييف قوله اليوم الاحد: "عمليات التسليم ستتم في مواعيدها المحددة، خلال الأشهر المقبلة".
وكانت الدفعة الأولى من نظام "إس-400" وصلت إلى قاعدة "مرتد" العسكرية الجوية في أنقرة في وقت سابق الشهر الجاري، مما دفع الولايات المتحدة إلى إلغاء مشاركة تركيا في برنامج الطائرة الشبح المقاتلة "إف-35."
الخبر التالى:بوتين : القوات البحرية الروسية قادرة على صد أي معتد
-
1235
-
409
-
323
-
291
-
218
-
216
-
193
-
167
-
153
-
93