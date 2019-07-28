موسكو تعلن موعد بدء المرحلة الثانية من تسليم نظام "إس-400" الدفاعي لتركيا

موسكو - (د ب أ):

صرح رئيس الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري والفني في روسيا، دميتري شوجاييف، بأن المرحلة الثانية من توريد "إس-400" ستتم خلال الأشهر القادمة.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن شوجاييف قوله اليوم الاحد: "عمليات التسليم ستتم في مواعيدها المحددة، خلال الأشهر المقبلة".

وكانت الدفعة الأولى من نظام "إس-400" وصلت إلى قاعدة "مرتد" العسكرية الجوية في أنقرة في وقت سابق الشهر الجاري، مما دفع الولايات المتحدة إلى إلغاء مشاركة تركيا في برنامج الطائرة الشبح المقاتلة "إف-35."