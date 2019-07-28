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    الرئيس الإيراني يستقبل وزير الخارجية العماني

    11:14 ص الأحد 28 يوليو 2019
    الرئيس الإيراني يستقبل وزير الخارجية العماني

    الرئيس الإيراني ووزير الخارجية العماني

    طهران - (د ب أ):

    استقبل الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي الذي بدأ يوم أمس زيارة لإيران.

    ولم تتوافر على الفور تفاصيل بشأن محادثات الجانبين.

    وكان بن علوي التقى أمس في طهران وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.

    وشدد بن علوي بعد لقائه شمخاني على ضرورة مراعاة جميع الدول لقواعد السلامة وخاصة في منطقة مضيق هرمز، وأن تتجنب التصرفات التي من شأنها أن تؤدي إلى خلق أزمة.

    كانت الخارجية العمانية ذكرت أن الزيارة ستركز على بحث على "التطورات الأخيرة" في المنطقة.

    وتشير تقارير إلى أن سلطنة عمان تقوم بجهود وساطة لتخفيف التوترات التي تصاعدت بعد احتجاز إيران مؤخرا ناقلة ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز ردا على احتجاز ناقلة نفط إيرانية قرابة سواحل منطقة جبل طارق التابعة للتاج البريطاني.

    حسن روحاني الرئيس الإيراني وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي إيران

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