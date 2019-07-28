جوف: لندن تستعد لاحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق

لندن (د ب أ) :

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف لصحيفة "صنداي تايمز" الأحد إن الحكومة البريطانية تبذل كل ما في وسعها للإستعداد لإحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وأكد جوف، الذي كلفه رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون بتجهيز الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، في تصريحات نشرت اليوم أن "كامل آلية الحكومة ستعمل بشكل كامل" للتحضير لعدم وجود اتفاق.

وكتب جوف في صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية "في ظل وجود رئيس وزراء جديد وحكومة جديدة ووضوح جديد للمهمة، سنخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، بدون تردد، بدون حجج بدون المزيد من التأجيلات. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيحدث".

وقالت التايمز إن رئيس الوزراء جونسون أنشأ "مجلس حرب" من ستة وزراء رفيعي المستوى مكلفين بإنجاز الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل "بأي وسيلة ضرورية".

وفي الوقت ذاته، قال وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد إنه سيكون هناك "تمويل إضافي كبير" هذا الأسبوع لجعل بريطانيا "مستعدة بالكامل للخروج" من الاتحاد الأوروبي باتفاق أو بدون اتفاق في 31 أكتوبر.

وقال جاويد لصحيفة "صنداي تلجراف" إن الإنفاق الإضافي سوف يشمل تمويل واحدة من "أكبر الحملات الإعلامية العامة" على الإطلاق في البلاد لضمان استعداد الأفراد والشركات للخروج بدون اتفاق.

وقال "تحت قيادتي، سيكون لدى وزارة الخزانة أولويات جديدة وستلعب دورها الكامل في المساعدة على الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وفي أول خطاب له كرئيس للوزراء، وبعد يوم واحد من خلافته لتيريزا ماي، أنذر جونسون قادة الاتحاد الأوروبي "بإعادة التفكير في رفضهم الحالي" لإعادة التفاوض على اتفاق خروج بريطانيا. ويرفض الاتحاد الأوروبي إعادة فتح المفاوضات.