​توقعات بمظاهرات جديدة بمنطقة "شيونج وان" السياحية في هونج كونج

هونج كونج (د ب أ) :

من المتوقع أن يخرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع هونج كونج اليوم الأحد احتجاجا على الحكومة، بعد يوم من انتهاء احتجاج مماثل استخدمت فيه شرطة مكافحة الشغب الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.

وستجرى المظاهرات في منطقة "شيونج وان"، وهي منطقة تاريخية تحظى بشعبية بين السائحين وعلى بعد أقل من كيلومترين من مكاتب حكومة بكين في هونج كونج، حيث انتهى الاحتجاج الذي جرى نهاية الأسبوع الماضي بالفوضى.

وتعد الاحتجاجات جزءا من حركة أوسع بدأت في 9 يونيو ضد مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين، لكنها تحولت إلى مظاهرة أكبر ضد الحكومة ووحشية الشرطة.

وخرج مئات الآلاف إلى الشوارع في الأسابيع الأخيرة حتى في ظل انتهاء الاحتجاجات بشكل منتظم باستعراض للقوة من قبل شرطة مكافحة الشغب.