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    كوريا الجنوبية: قارب كوري شمالي يعبر الحدود البحرية بين الكوريتين

    08:06 ص الأحد 28 يوليه 2019
    كوريا الجنوبية: قارب كوري شمالي يعبر الحدود البحرية بين الكوريتين

    قارب كوري شمالي يعبر الحدود البحرية بين الكوريتين

    سول-أ ش أ:

    أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية دخول قارب تابع للجارة الشمالية على متنه ثلاثة أشخاص مياه لسول وكان يرتدي أحدهم زيا عسكريا.

    وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أنه تم سحب قارب صيد كوري شمالي إلى ميناء كوري جنوبي للتحقيق بعد إبحاره عبر الحدود البحرية بين الكوريتين.

    وتابعت إن الجيش أرسل سفينة بحرية على الفور إلى مكان الحادث، وتم نقل أفراد الطاقم الثلاثة والقارب إلى ميناء عسكري في مدينة يانج يانج في إقليم كانج وون.

    وقال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة إن الشماليين الثلاثة أبلغوا المحققين بأن قاربهم عبر خط الحدود الشمالي، الذي يمثل بحكم الأمر الواقع الحدود البحرية بين الكوريتين، بسبب "خطأ في الملاحة"، وإنهم فقدوا اتجاههم.

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    قارب كوري شمالي الحدود البحرية كوريا الجنوبية هيئة الأركان المشتركة

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