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    ترامب: ندرس إعلان حركة "أنتيفا" كمنظمة إرهابية

    11:33 م السبت 27 يوليو 2019
    ترامب: ندرس إعلان حركة "أنتيفا" كمنظمة إرهابية

    دونالد ترامب

    واشنطن - (د ب أ):

    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم السبت، إن إدارته تدرس حاليا إعلان حركة "أنتيفا" المناهضة للفاشية، كمنظمة إرهابية.

    جاء ذلك في تغريدة نشرها ترامب عبر حسابه على تويتر ووصف أعضاء الحركة فيها بالجبناء والمجانين .

    وأضاف أن ذلك "سيجعل من الأسهل للشرطة القيام بعملها".

    وشهد نشاط الحركة تناميا ملحوظا منذ تولي ترامب الرئاسة.

    ويقول أعضاء رئيسيون في تلك الحركة التي تنشط في كثير من الولايات الأمريكية، إنهم يهدفون إلى حماية مجتمعاتهم من اليمين المتطرف، كما يتهمون ترامب بالتسبب في ارتفاع معدل جرائم الكراهية في البلاد.

    دونالد ترامب التنظيمات الإرهابية حركة أنتيفا

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