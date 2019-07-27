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    بومبيو ونظيره الياباني يؤكدان التزامهما بإخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية

    09:49 م السبت 27 يوليه 2019
    بومبيو ونظيره الياباني يؤكدان التزامهما بإخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية

    بومبيو ونظيره الياباني

    واشنطن - (أ.ش.أ):

    أكد وزير الخارجية مايكل بومبيو ونظيره الياباني تارو كونو التزامهما المشترك بإخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية نهائياً بصورة يتم التحقق منها بالكامل.

    جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بومبيو بوزير الخارجية الياباني حيث أكدا خلاله مجددا قوة التحالف الأمريكي الياباني.

    وجدد الوزير التزام الولايات المتحدة بالعمل مع حكومة اليابان ، كحليف ثابت ، عبر أجندة واسعة من القضايا الإقليمية والعالمية.

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