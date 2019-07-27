  • عاجل:الأمل في البرونزية.. فرنسا تنهي مغامرة مصر في مونديال اليد للشباب

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    القمة 118 تنقلات الداخلية فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    واشنطن توافق على تقديم دعم فني ولوجستي لطائرات "إف 16" الباكستانية

    09:13 م السبت 27 يوليه 2019
    واشنطن توافق على تقديم دعم فني ولوجستي لطائرات "إف 16" الباكستانية

    طائرات f16

    واشنطن - (أ ش أ):

    وافقت الولايات المتحدة على تقديم دعم فني ولوجستي لطائرات (إف 16) الباكستانية، بقيمة 125 مليون دولار.

    ونقلت قناة (جيو) الباكستانية - في نشرتها الليلة باللغة الانجليزية - عن بيان أصدرته وكالة التعاون في مجال الأمن الدفاعي الباكستانية: إن إسلام آباد طلبت من واشنطن استمرار خدمات الدعم الفني لطائراتها المقاتلة من طراز (إف 16) الأمريكية الصنع بتكلفة إجمالية قدرها 125 مليون دولار، حيث وافقت الخارجية الأمريكية على هذا الطلب الباكستاني.

    وأشار البيان إلى أن الموافقة الأمريكية على هذا المطلب الباكستاني تأتى بعد أيام قلائل من الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لواشنطن ولقائه في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نافيا أن يكون هذا الدعم الفني واللوجسيتي الأمريكي من شأنه أن يؤثر على التوازن العسكري في المنطقة.

    هذا المحتوى من

    Asha
    واشنطن باكستان اف 16
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان