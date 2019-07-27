"الإعلام الأمني العراقية":مقتل واصابة ثلاثة اشخاص بانفجار عبوة لاصقة في كربلاء

بغداد - (د ب أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم السبت، مقتل شخص وإصابة اثنين اخرين بانفجار عبوة لاصقة في محافظة كربلاء.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن عبوة لاصقة محمولة انفجرت داخل سيارة بالقرب من سيطرة ٥٤ طريق بغداد - كربلاء، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة مدنيين اثنين.

وأضافت الخلية أن القوات الأمنية تجري الآن تحقيقا مع سائق السيارة لمعرفة ملابسات الحادث.

وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق اليوم، بتفجير عبوة لاصقة وضعت داخل سيارة لنقل الركاب عند أحد مداخل محافظة كربلاء.