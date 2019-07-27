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    أكبر 3 أحزاب عربية بالكنيست تعلن خوض الانتخابات في دولة الاحتلال

    08:18 م السبت 27 يوليه 2019
    أكبر 3 أحزاب عربية بالكنيست تعلن خوض الانتخابات في دولة الاحتلال

    رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيل

    غزة - (أ ش أ):

    أعلنت أكبر 3 أحزاب عربية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش)، والقائمة العربية الموحدة، والحركة العربية للتغيير (تعال)، اليوم السبت، خوض انتخابات الكنيست، المزمع إجراؤها في سبتمبر المقبل، بقائمة مشتركة.

    وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، عبر موقعها الإلكتروني، أن الإعلان عن خوض الأحزاب الثلاثة الانتخابات عبر قائمة مشتركة، جاء من جانب عضو الكنيست أيمن عودة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، رجّح خلاله أن ينضم الحزب العربي الرابع، وهو حزب التجمع الوطني الديمقراطي (بلد) إلى البرنامج المشترك خلال الأيام المقبلة.

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    أيمن عودة الكنيسة الاحتلال الإسرائيلي حركة تعال

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