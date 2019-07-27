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    بالصور.. بوتين تحت الماء لمدة 30 دقيقة

    08:15 م السبت 27 يوليو 2019
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    القاهرة - (مصراوي):

    غاص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إلى قاع خليج فنلندا ليفحص غواصة روسية من طراز "شي -308 سيومغا" دمرت أيام الحرب العالمية الثانية، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

    وغطس بوتين على عمق 50 متر في سفينة للغطس "Bathyscaphe" تستخدم في مراقبة أعماق البحار، وامتدت فترة الغوص إلى 30 دقيقة.

    وقصة هذه الغواصة الغارقة: تأسست الغواصة "شي-308 سيومغا" عام 1930 في المصنع الروسي "كراسنوي سورموفو" وفي عام 1935 دخلت القوات البحرية في أسطول البلطيق أما في سبتمبر عام 1942 اتخدت موقعا استراتيجيا في منطقة جزيرة يوت الفنلندية في بحر البلطيق وبعد فترة أبلغ قائدها عن ثلاث سفن للعدو، لكن للأسف الغواصة نفسها قد أصيبت بأضرار ولم تستطع العودة إلى الوطن.

    وشارك بوتين مشاعره بعد رؤية الغواصة الغارقة قائلا: انطباعي من العملية قوي جدا، لكن هذه المرة الأولى التي أغطس فيها تحت الماء، لذلك الانطباع وقبل كل شيء متعلق برؤية الغواصة.

    وبعد إيجاد الغواصة عام 2018 تم تحديد فترة تدميرها وهي بين 24 و26 أكتوبر عام 1942 جراء انفجار لغم ألماني الذي أدى إلى مقتل 40 شخص من أفراد الطاقم.

    بوتين خليج فنلندا غواصة روسية الحرب العالمية الثانية روسيا

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