مقتل 14 مدنيًا على الأقل في هجوم لمتشددين شمال بوركينا فاسو

واجادوجو - (أ ش أ):

لقي 14 مدنياً على الأقل مصرعهم في قرية ديبلو بمقاطعة بيسيلا في شمال بوركينا فاسو، جراء هجوم نفذه 20 مسلحاً وصفوا بأنهم متشددين.

ونقلت قناة (فرانس 24) الإخبارية اليوم السبت، عن مصدر أمني - لم تسمه - القول "شنت مجموعة ضمت نحو 20 شخصاً هجوما على قرية ديبلو، ما أسفر عن مقتل 14 شخصاً على الأقل"، مضيفا أن المتشددين قاموا بإحراق المتاجر والدراجات نارية، كما تعرض السوق للنهب"، مشيرا إلى أن معظم سكان قرية (ديبلو) فروا إلى المدن المجاورة مثل بارسالوجو.