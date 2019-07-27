انطلاق موكب جنازة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي

تونس- (د ب ا):

بدأ موكب تشيع جثمان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي اليوم السبت من قصر قرطاج الرئاسي باتجاه مقبرة الزلاج بالعاصمة عقب انتهاء مراسم التأبين.

وخرج الموكب الرسمي تتقدمه عربة عسكرية تحمل جثمان الراحل موشحة بالراية الوطنية وسط موكب من الحرس الشرفي فوق الخيول.

وسارت الجنازة باتجاه المقبرة التي تبعد حوالي سبعة كيلومتر عن القصر والتي يرقد بها معظم الشخصيات الوطنية التونسية.

وعلى جانبي الطريق المؤدي للمقبرة انتشرت قوات الأمن واحتشدت جموع من المواطنين لوداع الرئيس الراحل كما احتشدت الجماهير وسط العاصمة بشارع الحبيب بورقيبة حيث سيمر الموكب باتجاه المقبرة.

وبرحيل السبسي الذي شغل منصب الرئاسة منذ العام 2014 في اول انتخابات رئاسية ديمقراطية ونزيهة تعرفها تونس، تودع البلاد احد أبرز الشخصيات السياسية في تاريخها منذ بنداء الدولة الوطنية الذي كان أحد بناتها،عقب الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي عام 1956.