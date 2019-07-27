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    مسؤول فلسطيني: القيادة ستجتمع لتحديد موعد وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل

    02:49 م السبت 27 يوليه 2019
    مسؤول فلسطيني: القيادة ستجتمع لتحديد موعد وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل

    عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحم

    رام الله – (أ ش أ):

    قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، إن اللجنة المكلفة بتنفيذ آليات قرار القيادة الفلسطينية بوقف العمل بكافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ستجتمع اليوم أو غدا لتحديد موعد وقف العمل بالاتفاقيات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

    وأوضح مجدلاني - في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين اليوم السبت - أن اللجنة تتكون من أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح والحكومة، مضيفًا أن اللجنة ستضع آليات عمل ملموسة بسقف زمني محدد لأن المرحلة تتطلب إجراءات جدية.

    وقال إن اللجنة ذات طبيعة اختصاصية وكل في مجاله سيكون عليه عبء تنفيذ هذا القرار والحكومة سيكون عليها عبء أكبر في تنفيذ الجزء الأهم من هذا القرار وهو وما يتعلق في البعد الاقتصادي، مشددا على أن القرار الذي اتخذته القيادة الفلسطينية يؤسس لمرحلة جديدة ويجب البناء عليه في وضع استراتيجيات عمل لفك الارتباط التدريجي مع الاحتلال.

    وأكد أن المرحلة الجديدة تتطلب وحدة الموقف والصف الوطني ما يعني إنهاء الانقسام، مطالبا حركة حماس بأن تحدد موقفها من التحدي الكبير الذي تخوضه القيادة.

    وكانت القيادة الفلسطينية قررت مساء الخميس الماضي عقب اجتماعا عقدته في مقر الرئاسة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك عملا بقرار المجلس المركزي.

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    أحمد مجدلاني إسرائيل فلسطين منظمة التحرير الفلسطينية

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