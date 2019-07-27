  • عاجل:التعليم العالي تكشف موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق ٢٠١٩

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تنقلات الداخلية فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    ماكرون: تعلمت الكثير من الرئيس التونسي الراحل

    02:11 م السبت 27 يوليه 2019
    ماكرون: تعلمت الكثير من الرئيس التونسي الراحل

    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

    القاهرة- (مصراوي):

    ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، كلمة في موكب تأبين الرئيس التونسي الراحل الباجي قاىد السبسي بقصر قرطاج.

    وأعرب ماكرون عن احترامه الرئيس الراحل، مُشيرا إلى أنه تعلم منه الكثير عند مرافقته لما يتميز به بالحكمة والفطنة.

    عبر ماكرون عن اعجابه بمناخ الطمانينة في تونس.

    توفي السبسي، الخميس الماضي، عن عمر يُناهز 92 عامًا، في المستشفى العسكري بتونس إثر تعرضه لوعكة صحية.

    إيمانويل ماكرون الباجي قاىد السبسي قصر قرطاج جنازة الرئيس التونسي

    الخبر التالى:

    وزير الخارجية الروسي يحذر من مرحلة جديدة في سباق التسلح
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان