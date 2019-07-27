ماكرون: تعلمت الكثير من الرئيس التونسي الراحل

القاهرة- (مصراوي):

ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، كلمة في موكب تأبين الرئيس التونسي الراحل الباجي قاىد السبسي بقصر قرطاج.

وأعرب ماكرون عن احترامه الرئيس الراحل، مُشيرا إلى أنه تعلم منه الكثير عند مرافقته لما يتميز به بالحكمة والفطنة.

عبر ماكرون عن اعجابه بمناخ الطمانينة في تونس.

توفي السبسي، الخميس الماضي، عن عمر يُناهز 92 عامًا، في المستشفى العسكري بتونس إثر تعرضه لوعكة صحية.