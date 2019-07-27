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    السراج: تونس فقدت رجلا من أعظم رموز العصر الحديث

    02:07 م السبت 27 يوليه 2019
    السراج: تونس فقدت رجلا من أعظم رموز العصر الحديث

    فائز السراج

    القاهرة- (مصراوي):

    تقدم رئيس وزراء حكومة الوفاق الليبية فائز السراج بأحر التعازي وأصدق المواساة باسمه وباسم الشعب الليبي لتونس شعبا وحكومة إثر وفاة رئيسها الباجي قايد السبسي، وذلك خلال تأبينه في قصر قرطاج اليوم السبت.

    نقلت صحيفة الشروق التونسية عن السراج: "نستذكر كلمات الراحل أنّا نحن شعب واحد في بلدين... لقد عمل ليلا نهار لخدمة بلاده".

    وأضاف "فقدنا أحد العظماء الذي أنجبته تونس وحبته بقدرات نادرة..الباجي رجل ورمز لكلّ من لا يعرفه ويعرف مسيرته ونجاحاته في كل الميادين". وتابع السراج "الباجي قايد السبسي ترك بصماته في مكل مكان وترك أثرا كبيرا في كل المناصب التي تقلدها في تونس".

    وفي ختام كلمته شدّد رئيس وزراء حكومة الوفاق الليبية على أنّه من الصعب فقدان قامة كبرى مثلا الراحل الذي أفنى حياته لإعلاء راية وطنه وأمته وهو من الرجال العظماء...تونس فقدت رجلا من أعظم رموز العصر الحديث".

    فائز السراج حكومة الوفاق الليبية الباجي قايد السبسي قصر قرطاج

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