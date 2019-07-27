زعماء العالم يودعون الرئيس التونسي الراحل

القاهرة- (مصراوي):

وصل عدد كبير من الوفود الأجنبية وزعماء دول العالم تونس، اليوم السبت، لحضور جنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، التي انطلقت قبل قليل.

انطلق موكب جنازة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي من مقر إقامته بقصر في اتجاه مقبرة الجلاز بالعاصمة.

استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بمطار تونس قرطاج الدولي عبد القادر بن صالح الرئيس المؤقت للجزائر لحضور مراسم الجنازة.

وحرص على حضور الجنازة جورج فيلا، رئيس جمهورية مالطا، كما وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى قصر قرطاج، وقدم التعازي لزوجة الرئيس التونسي الراحل ونجله.

يتواصل صباح اليوم السبت توافد العديد من رؤساء وقادة الدول والوفود الدبلوماسية والشخصيات الوطنية على القصر الرئاسي بقرطاج للمشاركة في جنازة السبسي، حسبما ذكرت صحيفة الشروق التونسية.

يذكر أن جثمان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي، تم نقله صباح أمس الجمعة من المستشفى العسكري بتونس العاصمة نحو قصر قرطاج وسط إجراءات أمنية مشددة وتجمهر كبير للمواطنين.