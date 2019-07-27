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    ماكرون يصل قرطاج للمشاركة في مراسم تأبين الرئيس التونسي الراحل

    12:47 م السبت 27 يوليه 2019
    ماكرون يصل قرطاج للمشاركة في مراسم تأبين الرئيس التونسي الراحل

    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

    القاهرة- (مصراوي):

    وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إلى قصر قرطاج لحضور مراسم تابين الرئيس الراحل محمد الباجي قايد السبسي، التي انطلقت قبل قليل.

    وقدم ماكرون التعازي لزوجة الراجل الباجي قايد السبسي ونجله حافظ قايد السبسي.

    توفي السبسي، الخميس الماضي، بالمستشفى العسكري إثر تعرضة لوعكة صحية، ليخلفه بشكل مؤقت رئيس مجلس النواب محمد الناصر.

    ومن المنتظر أن تنظم الجمعية العامة يوم الخميس المقبل أول جلسة خاصة لتأبين الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

    إيمانويل ماكرون قصر قرطاج محمد الباجي قايد السبسي جنازة الرئيس التونسي

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