اليوم تونس تودع رئيسها في جنازة مهيبة

القاهرة – (مصراوي):

يودع الشعب التونسي، اليوم السبت، رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى مثواه الاخير بمقبرة الجلاز بتونس العاصمة.

انطلق موكب الجنازة الوطنية للرئيس الراحل من قصر قرطاج الساعة 11:00 صباحا في اتجاه مقبرة الجلاز وسيكون المسار محدد عبر عدد من الطرقات التي سيتم اغلاقها بالمناسبة، حسبما نقلت صحيفة الشروق التونسية.

وقد صرحت المكلفة بالتنسيق مع وسائل الإعلام في رئاسة الجمهورية عايدة القليبي أن الموكب سيمر عبر تقاطع جامع مالك بن أنس في اتجاه الطريق الوطنية رقم 10 ثم الطريق الوطنية رقم 9، وسيتم الدخول إلى وسط العاصمة عبر نهج غانا ثم شارع محمد الخامس مرورا بساحة 14 جانفي وتمثال الزعيم الحبيب بورقيبة ثم شارع المنصف باي وصولا إلى مقبرة الجلاز.

ويذكر أن رئيس الجمهورية الفقيد الراحل الباجي قايد السبسي قد وافته المنية يوم الخميس 25 يوليو بالمستشفى العسكري إثر تعرضة لوعكة صحية.