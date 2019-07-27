أكثر الكلمات إنتشاراً

تنقلات الداخلية فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

نائب رئيس المجلس العسكري السوداني يتوجه إلى جوبا لإجراء مباحثات مع سلفاكير

12:14 م السبت 27 يوليو 2019
نائب رئيس المجلس العسكري السوداني يتوجه إلى جوبا لإجراء مباحثات مع سلفاكير

نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد

الخرطوم – (أ ش أ):

توجه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق أوى محمد حمدان دقلو، اليوم السبت، إلى مدينة جوبا في زيارة رسمية لدولة جنوب السودان تستغرق يوما واحدا.

ويبحث نائب رئيس المجلس العسكري - خلال الزيارة - مع رئيس دولة جنوب السودان الفريق سلفاكير ميارديت، العلاقات الثنائية بين البلدين، كما يلتقي بوفد من الحركة الشعبية "جناح الحلو" لمناقشة ترتيبات المرحلة الانتقالية.

ويرافق نائب رئيس المجلس العسكري كل من الفريق ركن شمس الدين الكباشي رئيس اللجنة السياسية الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري والفريق ياسر العطا نائب رئيس اللجنة السياسية، وإبراهيم الأمين وأحمد ربيع ممثلين لقوى إعلان الحرية والتغيير.

هذا المحتوى من

محمد حمدان دقلو مدينة جوبا سلفاكير السودان

الخبر التالى:

إقليم كردستان العراق يتهم حزب العمّال الكردستاني بقتل نائب القنصل التركي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان